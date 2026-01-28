Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ & η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης ανανέωσαν την συνεργασία τους

Στο πλαίσιο της μεγάλης πρωτοβουλίας των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ & του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ «Αθλητισμός και Εκπαίδευση» και με στόχο τη διάδοση του κοινωνικού μηνύματος «Dual Career in Athletics» (Διπλή Καριέρα Αθλητών), ο Τομέας Αθλητισμού των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ βρίσκεται ξανά -ως Χορηγός Εκπαίδευσης- στο πλευρό των αθλητριών και αθλητών βόλεϊ, παρέχοντας στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) 3 πλήρεις υποτροφίες σπουδών -διετούς φοίτησης- οι οποίες χορηγήθηκαν από την Ε.Ο.ΠΕ. με κοινωνικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ προχώρησαν στην παροχή διετών υποτροφιών:

Η απονομή των υποτροφιών στην Παρασκευή Αλαφάσου και στον Γιώργο Μαντελίδη πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στην Αθήνα, παρουσία του διευθυντή Επικοινωνίας & Αθλητισμού των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ, Αντώνη Γλύκα, του Τομεάρχη Προπονητικής ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Σήφη Βενάκη, καθώς και της Γενικής Γραμματέως & Ειδικής Γραμματέως της Ε.Ο.ΠΕ., Έφης Χρόνη και Άντας Βαφειάδου αντίστοιχα. Εξάλλου, η αθλήτρια βόλεϊ της Χ.Α.Ν.Θ. Δήμητρα Ζεμαδάνη παρέλαβε την υποτροφία της στις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.ΠΕ., Βάγιας Παλπάνα.

Η στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εντάσσεται στο πλήθος των συνεργασιών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ με τις μεγαλύτερες αθλητικές ενώσεις και τους κορυφαίους αθλητικούς συλλόγους της χώρας.

Στόχος του ισχυρού δικτύου αθλητικών συνεργασιών είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αθλητών μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής τους καριέρας, αλλά και η ποιοτική & πολυεπίπεδη εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στα Νέα Τμήματα Φεβρουαρίου των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με 50% επιδότηση διδάκτρων: