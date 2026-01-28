Χαλκιδική: Βαν συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο σχολείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/01), περίπου στις 08:15, μέσα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί μαθητών.

Στο τροχαίο ενεπλάκη λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής, το οποίο εκτελούσε καθημερινό δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών από τα γύρω χωριά προς το Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου, καθώς και ένα βανάκι, όπως μεταδίδει το halkidikinews.gr.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο 44χρονος οδηγός του βαν, μία 23χρονη και ένας 63χρονος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κανένας τραυματισμός μαθητών

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε κανένας από τους μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο. Οι μαθητές κατέβηκαν με ασφάλεια από το όχημα και μετέβησαν πεζή στο σχολείο τους, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Λόγω του τροχαίου, η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά, μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η οδική ασφάλεια.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.