Τασούλας: «Πρέπει να καλλιεργηθεί οδηγική συνείδηση»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με εκπροσώπους και φορείς που δραστηριοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα οδήγησης και προαγωγής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την υποστήριξη θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην αξία της καλλιέργειας οδηγικής συνείδησης ενώ παρουσιάστηκε το παράδειγμα χωρών όπου η εκμάθηση τρόπων ορθολογικής οδηγικής συμπεριφοράς ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι: «η νοοτροπία αλλάζει με ενημέρωση και εκπαίδευση», ενώ συζητήθηκε ευμενώς το γεγονός ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους κάτι που αποδίδεται στα νέα μέτρα αστυνόμευσης και στην αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο κ. Τασούλας υποστήριξε ότι η τάση αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και να μην αποδειχθεί παρένθεση ή αναλαμπή ενώ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στην προώθηση του στόχου της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και στην διαμόρφωση μιας πιο βαθιάς και ουσιαστικής οδηγικής συνείδησης στη χώρα μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, ιδρυτικό μέλος της Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Ηλίας Γρηγοράκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας, Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιώργος Κουβίδης, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου «SOS Τροχαία Ατυχήματα», Διαμαντής Ηλιάδης, τ. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης.

Διαβάστε επίσης