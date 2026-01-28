Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάτρα
Επί τόπου έσπευσε στο σημείο η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών, το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου για φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Πάτρα, στην περιοχή της Ταραμπούρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και το συμβάν αντιμετωπίστηκε άμεσα.
