Σύρος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ερμούπολη - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (28/01) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σύρου, λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αυτοκίνητο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ερμούπολης.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κατραμάδου και Αγίου Γεωργίου κοντά στο δημοτικό κοιμητήριο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερμούπολης, η οποία έσπευσε στην περιοχή με δύο οχήματα και στελέχη της, προχωρώντας στην άμεση κατάσβεση πριν το περιστατικό πάρει μεγαλύτερη διάσταση.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο συγκεκριμένο όχημα. Κατά πάσα πιθανότητα σημειώθηκε βραχυκύκλωμα στη μηχανή του οχήματος με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

