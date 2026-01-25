Σύρος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο το μεσημέρι της Κυριακής (25/01), όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν μία σορό να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Πρόκειται για γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, όπως μεταδίδει το syrostoday.gr. Άνδρες του Λιμεναρχείου Σύρου μετέφεραν τη σορό της γυναίκας με πλωτό σκάφος στα Λαζαρέτα και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σύρου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Για την υπόθεση αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή, που θα ρίξει «φως» στα αίτια θανάτου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν.

Την προανάκριση για το περιστατικό θα αναλάβει το Λιμεναρχείο Σύρου.