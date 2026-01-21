Σύρος: Σπάνια εμφάνιση νεαρής φώκιας - Κοιμόταν στα βράχια
Η νεαρή φώκια πιθανότατα κουρασμένη από το ταξίδι της πήρε έναν υπνάκο
Μία αναπάντεχη συνάντηση με μία νεαρή φώκια στις ακτές της Σύρου, είχε ένας πολίτης.
Σύμφωνα με το το cyclades24.gr, ο διαιτητής Γιάννης Ζαράνης, ήταν εκείνος που εντόπισε και κατέγραψε το ζώο, να ξεκουράζεται στα βράχια για αρκετή ώρα.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η φώκια είναι πιθανότατα κουρασμένη από ταξίδι και για τον λόγο αυτό συστήνεται στους ανθρώπους να μην την πλησιάζουν και για τον λόγο αυτό το cyclades24.gr, που ανέδειξε το θέμα δεν αποκαλύπτει το σημείο όπου εντοπίστηκε.
