Λας Βέγκας: Αεροσκάφος έχασε τροχό μετά την απογείωση του από αεροδρόμιο - Δείτε βίντεο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον αέρα, όταν ένα αεροσκάφος της British Airways έχασε έναν τροχό, μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας με προορισμό το Λονδίνο.

Βίντεο που μοιράστηκε το Flightradar, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων, δείχνει σπίθες να βγαίνουν από το κάτω μέρος του αεροσκάφους, καθώς αυτό απογειωνόταν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο τροχός αποσπάστηκε καθώς το αεροσκάφος απομακρυνόταν και έπεσε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα» μετά από περισσότερες από εννέα ώρες πτήσης στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Flightradar. Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Σε ανακοίνωσή της, η British Airways τόνισε ότι: «Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν τη θεμελιώδη βάση κάθε δραστηριότητάς μας και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές στην έρευνά τους».