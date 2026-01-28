Μενίδι: Έκλεβαν ρεύμα με καλώδιο 600 μέτρων - Συνελήφθησαν εννέα άτομα

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 27ης Ιανουαρίου 2026 σε οικισμό στο Μενίδι από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, όπως η ΟΠΚΕ, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Τροχαία, καθώς και drone και αστυνομικός σκύλος.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αφαίρεσε 610 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για παράνομη παροχή ρεύματος σε σπίτια. Συνελήφθησαν εννέα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για ρευματοκλοπή και παραβάσεις του νόμου για τα ζώα.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα και χρήση κινητού τηλεφώνου. Αφαιρέθηκαν 12 άδειες οδήγησης και 4 άδειες κυκλοφορίας.