Η Amazon απολύει 16.000 υπαλλήλους καθώς εντείνεται η μάχη της τεχνητής νοημοσύνης

Η Amazon απολύει 16.000 υπαλλήλους, στον δεύτερο γύρο μεγάλης κλίμακας περικοπών θέσεων εργασίας της εταιρείας μέσα σε τρεις μήνες, καθώς αγωνίζεται να βελτιώσει τη θέση της στη μάχη για την υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Σε μια ανάρτηση ιστολογίου την Τετάρτη, η εταιρεία δήλωσε ότι χρειάζεται να μειώσει τη γραφειοκρατία για να αυξήσει την ταχύτητα λήψης αποφάσεων.

«Εργαζόμαστε για την ενίσχυση του οργανισμού μας μειώνοντας τα επίπεδα, αυξάνοντας την ιδιοκτησία και καταργώντας τη γραφειοκρατία», δήλωσε η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος ανθρώπινου δυναμικού της Amazon.

Η Amazon ανακοίνωσε στο τέλος Οκτωβρίου ότι θα απολύσει 14.000 εταιρικούς υπαλλήλους, ακολουθώντας μια οδηγία του διευθύνοντος συμβούλου Άντι Τζάσι να λειτουργεί σαν τη μεγαλύτερη νεοφυή επιχείρηση στον κόσμο. Θέλει η εταιρεία να παραμείνει ευέλικτη, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και να αλλάζει γρήγορα καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τον τεχνολογικό τομέα .

Η Γκαλέτι ανέφερε στην ανάρτησή της ότι τα κύματα απολύσεων δεν θα γίνουν ένας «νέος ρυθμός», παρόλο που η Jassy προέβλεψε ότι η Amazon θα συνέχιζε να μειώνει τους αριθμούς απασχόλησης λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης . Αντ' αυτού, η Amazon αξιολογεί την «υπευθυνότητα, την ταχύτητα και την ικανότητα να δημιουργεί για τους πελάτες και να κάνει προσαρμογές όπως απαιτείται», δήλωσε η Γκαλέτι.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Amazon θα προσλάβει σε «στρατηγικούς τομείς και λειτουργίες που είναι κρίσιμες για το μέλλον μας». Η Amazon απασχολεί πάνω από 350.000 εταιρικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με έρευνα του 2024 που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ, επομένως το αποκορύφωμα και των δύο περικοπών αντιπροσωπεύει περίπου το 9% του συνολικού προσωπικού γραφείου της εταιρείας.

Οι απολύσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη σε όλη την εταιρεία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν 90 ημέρες για να αναζητήσουν νέες θέσεις εργασίας εσωτερικά, ενώ όσοι δεν επαναπροσληφθούν στην Amazon θα λάβουν αποζημίωση απόλυσης και πρόσθετα επιδόματα, ανέφερε η εταιρεία. Οι απολύσεις φέρονται να ανακοινώθηκαν στο προσωπικό το βράδυ της Τρίτης με εσωτερικό email. Το εν λόγω υπόμνημα προφανώς εστάλη κατά λάθος, επειδή αναφερόταν στην ανάρτηση ιστολογίου που δεν δημοσιεύτηκε μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Τζάσι έχει μιλήσει ανοιχτά για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Amazon. Πέρυσι, έγραψε σε μια ανάρτηση ιστολογίου προς τους εργαζομένους ότι τα κέρδη αποδοτικότητας από την τεχνολογία θα επέτρεπαν στην εταιρεία να μειώσει το εργατικό της δυναμικό.

«Καθώς αναπτύσσουμε περισσότερη Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη και πράκτορες, αυτό θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που γίνεται η δουλειά μας. Θα χρειαστούμε λιγότερους ανθρώπους που θα κάνουν ορισμένες από τις δουλειές που γίνονται σήμερα και περισσότερους ανθρώπους που θα κάνουν άλλου είδους δουλειές», παραδέχτηκε ευθέως. Ο Τζάσι είπε ότι η Amazon δεν ήταν μοναδική από αυτή την άποψη: Οραματιζόταν δισεκατομμύρια πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να τίθενται σε λειτουργία σε κάθε εταιρεία και τομέα.

«Πολλοί από αυτούς τους πράκτορες δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί, αλλά μην κάνετε λάθος, έρχονται και έρχονται γρήγορα», είπε ο Τζάσι. Παρά την ανησυχία ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) καταλαμβάνει θέσεις εργασίας σε υπαλλήλους γραφείου, ο φόβος ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό είναι υπερβολικός, σύμφωνα με έκθεση της Vanguard .

Στην πραγματικότητα, οι θέσεις εργασίας που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον αυτοματισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύσσονται ταχύτερα από ό,τι πριν από την πανδημία- ακόμη πιο γρήγορα από όλα τα άλλα επαγγέλματα, δήλωσε πρόσφατα η επενδυτική εταιρεία.

Τα ευρήματα δεν σηματοδοτούν απαραίτητα ότι όλα είναι καλά για τους εργαζόμενους που ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να διαταράξει την καριέρα τους. Ορισμένες εταιρείες ανέφεραν πρόσφατα ότι καταργούν ορισμένες θέσεις εργασίας επειδή η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει τις εργασίες των εργαζομένων εισαγωγικού επιπέδου ή να κάνει τους υπάρχοντες εργαζόμενους πιο αποτελεσματικούς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία προκαλεί εκτεταμένη ζημιά, τουλάχιστον όχι ακόμα.

