Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που «έσβησε» στο Παίδων – «Πανικοβληθήκαμε» λένε οι γονείς

Θλίψη για το επτά ημερών βρέφος, που «άφησε» την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/01) – Τι απαντούν οι γονείς για τη μεταφορά του κοριτσιού αρχικά σε κτηνιατρείο

Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που «έσβησε» στο Παίδων – «Πανικοβληθήκαμε» λένε οι γονείς

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

EUROKINISSI.
Πολλά ερωτήματα έχουν ανακύψει από τον θάνατο του μόλις 7 ημερών βρέφους που «άφησε» την τελευταία του πνοή, τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/01).

Το πρωί της Τετάρτης, έφτασε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα βρέφος ηλικίας μόλις 7 ημερών, το οποίο είχε μεταφερθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του από την περιοχή της Καλλιθέας.

Αρχικά, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της Λεωφόρου Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Διαπιστώθηκε εκεί ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε. Το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι γονείς πανικοβλήθηκαν και το πήγαν σε κτηνιατρείο – Δεν υπάρχουν ίχνη κακοποίησης

Οι γονείς του παιδιού, ρουμανικής καταγωγής, φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το κοριτσάκι τους είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του και για αυτόν τον λόγο έσπευσαν να μεταβούν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στάθηκε στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε πως όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, μιλώντας στην ΕΡΤ.

