Θεσσαλονίκη: Πτώση άνδρα από φωταγωγό πολυκατοικίας

Πτώση άνδρα από φωταγωγό πολυκατοικίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 3 το μεσημέρι, κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας έπεσε από τον φωταγωγό πολυκατοικίας επί της οδού Βαλαωρίτου στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα όπου επιχείρησαν και παρέδωσαν εν ζωή στο ΕΚΑΒ τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

