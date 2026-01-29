Θεσσαλονίκη: Πτώση άνδρα από φωταγωγό πολυκατοικίας
Πτώση άνδρα από φωταγωγό πολυκατοικίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, περίπου στις 3 το μεσημέρι, κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας έπεσε από τον φωταγωγό πολυκατοικίας επί της οδού Βαλαωρίτου στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα όπου επιχείρησαν και παρέδωσαν εν ζωή στο ΕΚΑΒ τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Πηγή: Thestival.gr
