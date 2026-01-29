Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Συλλυπητήρια για το δυστύχημα στη Ρουμανία και στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Τη λύπη της για τα τραγικά γεγονότα που συγκλόνισαν όλη την Ελλάδα από τον θάνατο των επτά νέων ανθρώπων σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία και των πέντε γυναικών σε εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «εύχεται στον Κύριο της Εκκλησίας, τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό, να αναπαύσει στην Βασιλεία Του τις ψυχές τους και να δίδει στις οικογένειές τους την παράκληση, το βάλσαμο παρηγορίας και την πίστη ότι οι κεκοιμημένοι μας δεν χάνονται αλλά ζουν στο ανέσπερο φως της Βασιλείας του Θεού».

Παράλληλα, αναφέρει ότι θα τελέσει υπέρ αυτών επιμνημόσυνη δέηση κατά την προσεχή συνεδρίαση της, στις 4 Φεβρουαρίου και εκφράζει προς τις οικογένειες των θυμάτων, τους συγγενείς και φίλους, και προς όλο τον ελληνικό λαό τα θερμά της συλλυπητήρια.

Αναλυτικά, το ανακοινωθέν:

«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά βαθείας οδύνης και άλγους ψυχής συμμετέχει προσευχητικώς στα τραγικά γεγονότα που συνεκλόνισαν το Πανελλήνιο από τον θάνατο των επτά νέων ανθρώπων σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία και των πέντε βιοπαλαιστριών γυναικών σε εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα. Ήδη, ως εκπροσώπου Της, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος και Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, ετέλεσαν τις καθιερωμένες υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους επιμνημόσυνες δεήσεις στην Θεσσαλονίκη και στα Τρίκαλα αντιστοίχως.

Η Ιερά Σύνοδος εύχεται στον Κύριο της Εκκλησίας, τον Εσταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό, να αναπαύσει στην Βασιλεία Του τις ψυχές τους και να δίδει στις οικογένειές τους την παράκληση, το βάλσαμο παρηγορίας και την πίστη ότι οι κεκοιμημένοι μας δεν χάνονται αλλά ζουν στο ανέσπερο φως της Βασιλείας του Θεού.

Η Ιερά Σύνοδος, η οποία θα τελέσει υπέρ αυτών επιμνημόσυνη δέηση κατά την προσεχή Συνεδριάσή Της, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, εκφράζει προς τις οικογένειες των θυμάτων, τους συγγενείς και φίλους, και προς όλο τον Ελληνικό λαό τα θερμά Της συλλυπητήρια και δέεται από καρδίας υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεώς τους».