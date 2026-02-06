Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Αθηνών λόγω έργων υποδομής

Ποια δρομολίογια θα επηρεαστούν λόγω των εργασιών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΕΛΛΑΔΑ
Τροποποιήσεις σε ορισμένα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα ισχύσουν από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ, λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή και της μονοδρόμησης στο τμήμα Άνω Λιόσια-Μαγούλα-Άνω Λιόσια, τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο, δεν θα εξυπηρετούν τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, αλλά θα τερματίζουν και θα εκκινούν από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό ΣΚΑ.

Επηρεαζόμενα δρομολόγια

Στο τμήμα Αεροδρόμιο-Άνω Λιόσια:

2203 (05:54), 2207 (06:54), 2211 (07:54), 2215 (08:54), 2219 (09:54), 2223 (10:54), 2227 (11:54), 2231 (12:54), 2235 (13:54), 2239 (14:54), 2243 (15:54), 2247 (16:54), 2251 (17:54), 2255 (18:54), 2259 (19:54), 2263 (20:54)

Στο τμήμα Άνω Λιόσια-Αεροδρόμιο:

2204 (06:37), 2208 (07:37), 2212 (08:37), 2216 (09:37), 2220 (10:37), 2224 (11:37), 2228 (12:37), 2232 (13:37), 2236 (14:37), 2240 (15:37), 2244 (16:37), 2248 (17:37), 2252 (18:37), 2256 (19:37), 2260 (20:37), 2264 (21:37)

Οι επιβάτες από τη γραμμή Κιάτου με προορισμό το Αεροδρόμιο και τους ενδιάμεσους σταθμούς, που επηρεάζονται κυρίως από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μπορούν να εξυπηρετηθούν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, με επιπλέον αναμονή περίπου 14 λεπτών, με τα επόμενα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Σημειώνεται ότι κανονικά θα πραγματοποιούνται τα υπόλοιπα δρομολόγια του Προαστιακού στις γραμμές Πειραιάς-Αεροδρόμιο-Πειραιάς και Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς.

Επίσης, από την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι νεωτέρας, η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών στους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Ασπροπύργου και Μαγούλας θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την αποβάθρα ανόδου (κατεύθυνση προς Πειραιά).

Τέλος, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα βραδινά δρομολόγια 2263 (20:54) & 2264 (21:37) στο τμήμα Άνω Λιόσια-ΣΚΑ-Άνω Λιόσια, υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train.

Διευκρινίζεται ότι η οδική κυκλοφοριακή συμφόρηση ενδέχεται να προκαλέσει μεταβολές στους δρομολογιακούς χρόνους των λεωφορείων στο τμήμα μεταξύ ΣΚΑ-Άνω Λιόσια-ΣΚΑ.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος-ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο και ευχαριστεί για την κατανόηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

