Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» άφησε ο άνδρας που παρασύρθηκε από μηχανή το βράδυ της Παρασκευής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη συμβολή με την οδό Πικερμίου, σε σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ο οδηγός του δικύκλου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της παράσυρσης.

