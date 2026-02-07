Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Καταγγελίες για σεξιστικό περιεχόμενο και αιτήματα απόσυρσής του.
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες το διαφημιστικό σποτ του Καλαματιανού Καρναβαλιού, λίγες μόλις ώρες πριν από την επίσημη έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Μερίδα πολιτών, συλλογικοί φορείς και παρατάξεις της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο του βίντεο σεξιστικό και προσβλητικό για τις γυναίκες, ζητώντας την άμεση απόσυρσή του.
