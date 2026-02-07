Σιαμαίες «influencers» που απέκτησαν περισσότερους από 280.000 ακόλουθους ήταν απάτη... ΑΙ!

Δύο σιαμαίες που μέσα σε μόλις δύο μήνες κατάφεραν να συγκεντρώσουν σχεδόν 300.000 followers στο Instagram αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη.

Η Valeria και η Camila, όπως συστήνονται μέσα από τον λογαριασμό @itsvaleriaandcamila, εμφανίζονται ως εντυπωσιακές σιαμαίες που μοιράζονται το ίδιο σώμα και ανεβάζουν συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο με μπικίνι, αποκαλυπτικά ρούχα και προκλητικές πόζες, πλαισιωμένες από εξίσου «τέλειους» φίλους. Παράλληλα, μέσα από stories απαντούν σε ερωτήσεις για την καθημερινότητά τους και για το πώς είναι να ζουν σε κοινό σώμα, αποκαλύπτοντας ακόμη και λεπτομέρειες για την ερωτική τους ζωή.

Οι ίδιες αρνούνται κατηγορηματικά ότι είναι προϊόν ΑΙ. «Κινούμαστε, μιλάμε, προφανώς δεν είμαστε τεχνητή νοημοσύνη», λένε σε πρόσφατο βίντεο, γελώντας μπροστά στην κάμερα. Ωστόσο, ειδικός στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαιώνει ότι οι εικόνες και τα βίντεο είναι κατασκευασμένα.

Τα σημάδια που πρόδωσαν την απάτη

Ο Andrew Hulbert, AI Prompt Engineer και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, εξηγεί ότι το αφήγημα γύρω από τις δύο έχει στηθεί με μοναδικό στόχο τη μέγιστη αλληλεπίδραση. «Είναι η τέλεια ιστορία, πάνω σε τέλειους ανθρώπους, για να παραχθεί το τέλειο αποτέλεσμα σε engagement», σημειώνει.

Όπως τονίζει, τα βασικά σημάδια που προδίδουν ότι πρόκειται για ΑΙ είναι η υπερβολικά στιλιζαρισμένη και αψεγάδιαστη εμφάνιση, η απόλυτη συμμετρία στα χαρακτηριστικά, τα «πλαστικά» μάτια, το άψογο δέρμα χωρίς κανέναν πόρο, καθώς και μικρές ασυνέπειες στα άκρα, όπως τα δάχτυλα και τα αυτιά. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φτάσει ακόμη στην τέλεια συνέπεια. Κάπου πάντα θα προδώσει την κατασκευή της», εξηγεί.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ακόμη και η φωτογραφία μοιάζει υπερβολικά τέλεια, χωρίς σκιές, αντανακλάσεις ή ατέλειες. Σε μία μάλιστα εικόνα από παγωτατζίδικο, χρήστες παρατήρησαν ότι το μενού στο βάθος περιείχε ακατανόητο, «σπασμένο» κείμενο, ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα εικόνων που παράγονται από ΑΙ.

Μια ψηφιακή φαντασίωση με πραγματικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με το αφήγημα που προβάλλουν, οι Valeria και Camila είναι 25 ετών, γεννημένες και μεγαλωμένες στη Φλόριντα, έχουν δύο καρδιές και δύο ξεχωριστά στομάχια, ενώ δηλώνουν ότι βγαίνουν ραντεβού μόνο με άνδρες που αρέσουν και στις δύο. Οι απαντήσεις αυτές, ωστόσο, αποτελούν μέρος ενός καλοστημένου σεναρίου που ενισχύει τη μυθοπλασία και εντείνει το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους ψηφιακά πρότυπα ενδέχεται να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ομορφιά. Η ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας Charlotte Fox Weber επισημαίνει ότι οι AI influencers είναι «αλγοριθμικά τελειοποιημένοι», με υπερσυμμετρία, φανταστικές αναλογίες και απόλυτη απουσία ατελειών. «Η συνεχής έκθεση σε τέτοιες εικόνες μετατοπίζει αθόρυβα τα όρια του τι θεωρούμε φυσιολογικά όμορφο, κάνοντας τα πραγματικά σώματα να μοιάζουν ανεπαρκή», τονίζει.

Το φαινόμενο των ψηφιακών influencers γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες προκλήσεις γύρω από την αυθεντικότητα, την παραπλάνηση και τα πρότυπα ομορφιάς. Και όπως φαίνεται, η διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και το τεχνητό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.