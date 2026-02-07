Καλά και κακά νέα: Οι μέλισσες διασώζονται - Αλλά... το λάθος είδος!

Εδώ και χρόνια, οι Αμερικανοί κάνουν επείγουσες εκκλήσεις για τη διάσωση των μελισσών.

Από την κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας το 2009, εγκατέστησε μια κυψέλη στο Λευκό Οίκο και έθεσε την «υγεία των μελισσών» ως πρώτο θέμα στο Σχέδιο Δράσης για τη Συνεργασία των Επικονιαστών έως και την πρώτη θητεία της κυβέρνησης Τραμπ, όπου το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προέτρεψε τους Αμερικανούς να «εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταστήσουν κυψέλες όπου είναι δυνατόν», πολιτείες και πόλεις ενθαρρύνουν τους πάντες να εκτρέφουν μέλισσες.

Πολλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις εκκλήσεις, με αποτέλεσμα να σημειωθεί «έκρηξη» στις τοπικές κυψέλες. Μέχρι και διασημότητες όπως ο Μόργκαν Φρίμαν, η Τζένιφερ Γκάρνερ και η Μπιγιονσέ φέρεται να ασχολήθηκαν με τη μελισσοκομία.

Όμως, όλα αυτά βασίζονταν σε μια πλάνη, όπως αναφέρει η Washington Post.

https://www.instagram.com/p/DUb_6USFi7a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι μέλισσες δεν ήταν ποτέ αντιμέτωπες με κάποιο υπαρξιακό πρόβλημα. Και οι καλοπροαίρετες προσπάθειες για την αύξηση του πληθυσμού τους επιτάχυναν τη μείωση των αυτοχθόνων μελισσών που πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

Το κίνημα για τη διάσωση των μελισσών ξεκίνησε ως απάντηση στην κατάρρευση του πληθυσμού των μελισσών πριν από 20 χρόνια, που προκλήθηκε από τη κατάρρευση των αποικιών τους — μια απειλή για το 35% της παγκόσμιας παραγωγής καλλιεργειών που εξαρτάται από την επικονίαση των μικρών αυτών εντόμων.

Ωστόσο, οι μέλισσες δεν είναι αυτόχθονα έντομα, ούτε καν άγρια έντομα. Είναι εκτρεφόμενα ζώα, όπως τα γουρούνια και οι αγελάδες. Επομένως, μπορούμε να «σώσουμε» τις μέλισσες απλώς εκτρέφοντας περισσότερες. Αν και οι αποικίες εξακολουθούν να εξαφανίζονται με υψηλούς ρυθμούς, η πιο πρόσφατη καταμέτρηση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ κατέγραψε 3,8 εκατομμύρια αποικίες μελισσών στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αύξηση 25% μέσα σε πέντε χρόνια.

Το πρόβλημα είναι ότι σώζουμε τις λάθος μέλισσες — «προωθώντας» ένα μόνο είδος του εντόμου, παραμερίζοντας τις αυτόχθονες μέλισσες του κάθε τόπου. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι οι μέλισσες μπορούν στην πραγματικότητα να επιταχύνουν την εξαφάνιση των άγριων μελισσών και άλλων αυτόχθονων ειδών, διαδίδοντας ασθένειες, ανταγωνιζόμενες τις αυτόχθονες μέλισσες για τη γύρη και το νέκταρ και συμβάλλοντας στην προώθηση φυτών και λουλουδιών, στα οποία δεν ευδοκιμούν οι αυτόχθονες μέλισσες.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι το κίνημα για τη διάσωση των μελισσών έχει, συνολικά, αποφέρει τεράστια οφέλη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να ενδιαφερθούν για τα λουλούδια, τα λιβάδια και τα αυτόχθονα φυτά, και τους έστρεψε ενάντια στα εντομοκτόνα. Πολλές ομάδες υπεράσπισης των μελισσών προωθούν επίσης τις αυτόχθονες μέλισσες, και πολλοί άνθρωποι των οποίων η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση προήλθε από την κατάσταση των μελισσών είναι τώρα υπέρμαχοι όλων των τύπων διατήρησης του περιβάλλοντος.

Αν ο στόχος σας είναι να βοηθήσετε τους επικονιαστές των φυτών, τότε η λύση είναι απλή: Μην εκτρέφετε μέλισσες.