H πιο ρομαντική προσφορά χωρίς κατάθεση στην Novibet

Επιστροφή της Super Leagueμε δύο ντέρμπι και σίγουρες ανακατατάξεις στις θέσεις για τη διεκδίκηση του τίτλου. Τη Κυριακή στις 16:00 η ΑΕΚ φιλοξενείται στις Σέρρες και η ομάδα του MarkoNikolić θέλει να καθαρίσειαπό νωρίς το παιχνίδι,περιμένοντας στη κορυφή τα αποτελέσματα των 2 ντέρμπι, ελπίζοντας σε κάποιο δώρο.

Συνέχεια της αγωνιστικής στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης φιλοξενεί στις 19:00 τον συμπολίτη του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο γηπεδούχος θα βάλει τα δυνατά του ώστε να διεκδικήσει τη νίκη η οποία θα τον στείλει πιο κοντά στη 5η θέση ενώ από την άλλη ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει τα καλά σερί του στα ντέρμπι, μετά το 0-1 στη Λεωφόρο στον 1ο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αγγίζοντας τη κορυφή παρά τον έναν αγώνα λιγότερο. Αυλαία στην 20ή αγωνιστική του Πρωταθλήματος θα δώσει το ντέρμπι “αιωνίων” στις 21:00 στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και λόγω της ιδιαιτερότητας των ντέρμπι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις και να μείνει αλώβητος από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία, αλλά και να παραμείνει στη κορυφή του πρωταθλήματος.

Στην αντίθετη πλευρά, η ομάδα του Rafael Benítez θέλει να γυρίσει τον διακόπτη και να επιστρέψει στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις μειώνοντας τη ψαλίδα από τον πολύ φορτσαρισμένο Λεβαδειακό, παίρνοντάς παράλληλα ψυχολογία για το δεύτερο αγώνα έναντι του ΠΑΟΚ στο κύπελλο.

