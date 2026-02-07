Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

Ο λιμενικός βρέθηκε κρεμασμένος ωστόσο η οικογένειά του κάνει λόγο για δολοφονία και όχι αυτοχειρία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το «Τούνελ» ανέλυσε καρέ-καρέ το υλικό που δεν είχε εξεταστεί ποτέ από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

Η εκπομπή συνεχίζοντας την βαθιά , πολυεπίπεδη έρευνα αποκάλυψε με ντοκουμέντα την παρουσία μια ομάδας ανδρών στο Σιγρι της Μυτιλήνης την ώρα του θανάτου του χειριστή σκύλου Κ9 που βρέθηκε απαγχονισμένος πριν από δέκα μήνες.

Οι εικόνες που προέκυψαν από την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού είναι ικανές να ανατρέψουν όσα μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένα για το τι πραγματικά συνέβη , γεννούν καίρια ερωτήματα και ανοίγουν νέους, αχαρτογράφητους δρόμους έρευνας για τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η μάνα-ντετέκτιβ έφερε τα πάνω-κάτω και βρήκε το «χαμένο υλικό»

Η μάνα του άτυχου Λιμενικού που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το σενάριο της αυτοχειρίας του παιδιού της, έγινε ντέντεκτιβ για να βρει την αλήθεια.

Στο υλικό της δικογραφίας η καταγραφή σταματούσε απότομα στις 16:07 τρία λεπτά μετά την άφιξη του λιμενικού ξωκλήσι όπου τελικά βρέθηκε νεκρός και το επόμενο διαθέσιμο πλάνο ξεκινούσε στις 16:44.

Έλειπαν τριάντα επτά λεπτά εικόνας. Τριάντα επτά λεπτά που μπορεί να έκρυβαν την αλήθεια. Ακούραστη, ανυποχώρητη και αποφασισμένη, εντόπισε μόνη της το τμήμα του βιντεοληπτικού υλικού που έλειπε.. κινώντας γη και ουρανό.

Καρτέρι θανάτου από την ύποπτη παρέα;

Με τη βοήθεια του δικαστικού πραγματογνώμονα και υποστράτηγου ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Γιάννη Ρούσση, και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που επιστράτευσε το «Τούνελ» ήρθαν στο φως νέα δεδομένα μέσα από τις σκιές .

Η καταγραφή του βίντεο ελέγχθηκε ξανά και ξανά . Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας στις 13:46 ένα όχημα φαίνεται να φτάνει, άγνωστα άτομα κατεβαίνουν.

Σιλουέτες ανδρών εμφανίζονται και χάνονται .Κινούνται προσεκτικά, ελέγχουν τον χώρο. Τίποτα δεν μοιάζει συμπτωματικό αφού οι άγνωστοι άνδρες αποχωρούν περίπου μόνο αφού ο κελευστής του Λιμενικού έχει φύγει από τη ζωή.

Πρόσωπα που δεν κατέθεσαν ποτέ. Κανείς δεν τα αναζήτησε. Κανείς δεν ανέφερε την παρουσία τους στον χώρο.

Σκόπιμη παράλειψη;

Ή αποτέλεσμα επιπόλαιης και πρόχειρης έρευνας;

Υλικό επεξεργασμένο με AI

Η μητέρα επιστρέφει στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρό το παιδί της.

Εντοπίζει πάλι τον μάρτυρα που διαχειρίζεται την καντίνα στο σιγρι. Του αναφέρει τα νέα δεδομένα και εκείνος επιβεβαιώνει τις υποψίες της

«Υπάρχει δρόμος από πίσω… μπορούν να περάσουν χωρίς να τους δει κανείς.»

Η μητέρα συνεχίζει την έρευνα της . Προσπαθεί να ερμηνεύσει τις κινήσεις που αποτυπώνονται στο «χαμένο» υλικό. Δείχνει τα «τυφλά» σημεία των καμερών, τον δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει η ύποπτη παρέα των ανδρών ώστε να κινηθεί αθέατη πριν τελικά διαφύγει μετά το θάνατο του παιδιού της.

Η αυτοψία της κόβει την ανάσα και ενισχύει τις ενδείξεις ότι κάτι δεν ταιριάζει στο σενάριο της αυτοχειρίας που επισήμως υιοθετούν μέχρι σήμερα οι Αρχές.

«Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν…» λέει με φωνή που ραγίζει.

Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν στοιχεία που δεν εξηγούνται όπως λέει. Τραύματα ασύμβατα με αυτοχειρία, ίχνη πυρίτιδας από άγνωστο όπλο, κηλίδες αίματος που δεν ανήκουν στον Νίκο.

Η πεποίθηση της ακλόνητη, κάποιοι δεν είπαν ποτέ όλη την αλήθεια και ίσως επιχείρησαν να συγκαλύψουν μια δολοφονία. Στην υπόθεση του Νίκου Καρακλά, τίποτα δεν είναι πια όπως φαινόταν αρχικά. Περιέργως «κομμένα» λεπτά από το μοναδικό ντοκουμέντο στο τόπο του θανάτου του άτυχου κελευστή.
Υποπτες κινήσεις μιας μυστηριώδους παρέας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει ξανά στα υβριδικά

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Η αναβίωση του «Knurr-and-Spell»: Ένα ξεχασμένο σπορ επιστρέφει στις ρίζες του

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για εσωκομματικά ΠΑΣΟΚ: Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, θα αφορά όλα τα πρόσωπa

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Φαντασμαγορική τελετή έναρξης με λάμψη αστέρων και ηχηρά μηνύματα

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Τρείς αγώνες στο… πρόγευμα των μεγάλων ντέρμπι

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Έντονες αντιδράσεις στα social media για το «playback» της Mariah Carey

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Ποιος είναι ο Ρώσος στρατηγός που «οργάνωσε» δηλητηριάσεις

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

06:28ΥΓΕΙΑ

Έλεγχοι της EFSA για τα βακτήρια στο κρέας προς κατάψυξη - Τα συμπεράσματα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Το φινλανδικό μοντέλο και η αντιμετώπιση ως ομαδικό φαινόμενο – Τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Ο οδηγός έβρισε τον πεζό που παρέσυρε - Βίντεο ντοκουμέντο

06:28ΥΓΕΙΑ

Έλεγχοι της EFSA για τα βακτήρια στο κρέας προς κατάψυξη - Τα συμπεράσματα

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ