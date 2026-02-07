Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

Με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το «Τούνελ» ανέλυσε καρέ-καρέ το υλικό που δεν είχε εξεταστεί ποτέ από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

Η εκπομπή συνεχίζοντας την βαθιά , πολυεπίπεδη έρευνα αποκάλυψε με ντοκουμέντα την παρουσία μια ομάδας ανδρών στο Σιγρι της Μυτιλήνης την ώρα του θανάτου του χειριστή σκύλου Κ9 που βρέθηκε απαγχονισμένος πριν από δέκα μήνες.

Οι εικόνες που προέκυψαν από την επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού είναι ικανές να ανατρέψουν όσα μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένα για το τι πραγματικά συνέβη , γεννούν καίρια ερωτήματα και ανοίγουν νέους, αχαρτογράφητους δρόμους έρευνας για τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Η μάνα-ντετέκτιβ έφερε τα πάνω-κάτω και βρήκε το «χαμένο υλικό»

Η μάνα του άτυχου Λιμενικού που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το σενάριο της αυτοχειρίας του παιδιού της, έγινε ντέντεκτιβ για να βρει την αλήθεια.

Στο υλικό της δικογραφίας η καταγραφή σταματούσε απότομα στις 16:07 τρία λεπτά μετά την άφιξη του λιμενικού ξωκλήσι όπου τελικά βρέθηκε νεκρός και το επόμενο διαθέσιμο πλάνο ξεκινούσε στις 16:44.

Έλειπαν τριάντα επτά λεπτά εικόνας. Τριάντα επτά λεπτά που μπορεί να έκρυβαν την αλήθεια. Ακούραστη, ανυποχώρητη και αποφασισμένη, εντόπισε μόνη της το τμήμα του βιντεοληπτικού υλικού που έλειπε.. κινώντας γη και ουρανό.

Καρτέρι θανάτου από την ύποπτη παρέα;

Με τη βοήθεια του δικαστικού πραγματογνώμονα και υποστράτηγου ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. Γιάννη Ρούσση, και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που επιστράτευσε το «Τούνελ» ήρθαν στο φως νέα δεδομένα μέσα από τις σκιές .

Η καταγραφή του βίντεο ελέγχθηκε ξανά και ξανά . Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας στις 13:46 ένα όχημα φαίνεται να φτάνει, άγνωστα άτομα κατεβαίνουν.

Σιλουέτες ανδρών εμφανίζονται και χάνονται .Κινούνται προσεκτικά, ελέγχουν τον χώρο. Τίποτα δεν μοιάζει συμπτωματικό αφού οι άγνωστοι άνδρες αποχωρούν περίπου μόνο αφού ο κελευστής του Λιμενικού έχει φύγει από τη ζωή.

Πρόσωπα που δεν κατέθεσαν ποτέ. Κανείς δεν τα αναζήτησε. Κανείς δεν ανέφερε την παρουσία τους στον χώρο.

Σκόπιμη παράλειψη;

Ή αποτέλεσμα επιπόλαιης και πρόχειρης έρευνας;

Υλικό επεξεργασμένο με AI

Η μητέρα επιστρέφει στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρό το παιδί της.

Εντοπίζει πάλι τον μάρτυρα που διαχειρίζεται την καντίνα στο σιγρι. Του αναφέρει τα νέα δεδομένα και εκείνος επιβεβαιώνει τις υποψίες της

«Υπάρχει δρόμος από πίσω… μπορούν να περάσουν χωρίς να τους δει κανείς.»

Η μητέρα συνεχίζει την έρευνα της . Προσπαθεί να ερμηνεύσει τις κινήσεις που αποτυπώνονται στο «χαμένο» υλικό. Δείχνει τα «τυφλά» σημεία των καμερών, τον δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει η ύποπτη παρέα των ανδρών ώστε να κινηθεί αθέατη πριν τελικά διαφύγει μετά το θάνατο του παιδιού της.

Η αυτοψία της κόβει την ανάσα και ενισχύει τις ενδείξεις ότι κάτι δεν ταιριάζει στο σενάριο της αυτοχειρίας που επισήμως υιοθετούν μέχρι σήμερα οι Αρχές.

«Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν…» λέει με φωνή που ραγίζει.

Στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχουν στοιχεία που δεν εξηγούνται όπως λέει. Τραύματα ασύμβατα με αυτοχειρία, ίχνη πυρίτιδας από άγνωστο όπλο, κηλίδες αίματος που δεν ανήκουν στον Νίκο.

Η πεποίθηση της ακλόνητη, κάποιοι δεν είπαν ποτέ όλη την αλήθεια και ίσως επιχείρησαν να συγκαλύψουν μια δολοφονία. Στην υπόθεση του Νίκου Καρακλά, τίποτα δεν είναι πια όπως φαινόταν αρχικά. Περιέργως «κομμένα» λεπτά από το μοναδικό ντοκουμέντο στο τόπο του θανάτου του άτυχου κελευστή.

Υποπτες κινήσεις μιας μυστηριώδους παρέας.

