Αττική Οδός: Ανακοίνωση για παραπλανητικά SMS αναφορικά με το e-PASS

Η Νέα Αττική Οδός προειδοποιεί τους συνδρομητές του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών e-PASS για την κυκλοφορία παραπλανητικών γραπτών μηνυμάτων που στοχεύουν σε απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν αποστέλλει ποτέ SMS σχετικά με οικονομικές οφειλές ή εκκρεμότητες, καλώντας τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αττικής Οδού, τα μηνύματα που αναφέρουν υποτιθέμενες οικονομικές εκκρεμότητες δεν προέρχονται από την εταιρεία και αποτελούν προσπάθεια εξαπάτησης. Οι αποστολείς αυτών των SMS επιχειρούν να παραπλανήσουν τους παραλήπτες ώστε να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς πρόσβασης.

Η εταιρεία προτρέπει τους χρήστες που λαμβάνουν τέτοια μηνύματα να μην ανοίγουν τους περιλαμβανόμενους συνδέσμους και να διαγράφουν άμεσα το μήνυμα. Πρόκειται για μια ευρεία πρακτική μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών.

Η Νέα Αττική Οδός επισημαίνει ότι ποτέ δεν ζητά προσωπικούς κωδικούς ή στοιχεία πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω SMS ή άλλων τρόπων επικοινωνίας. Η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των δεδομένων των συνδρομητών αποτελούν πρωταρχική προτεραιότητα για την εταιρεία.

Οι χρήστες του e-PASS καλούνται να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να επικοινωνούν αποκλειστικά με τις επίσημες υπηρεσίες της Αττικής Οδού για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις πληρωμές τους.