Βίντεο: Αυτοκίνητο χωρίς λάστιχο, φανάρια και φλας κυκλοφορούσε στο Ηράκλειο

Συγκλονιστικές εικόνες αντίκρισαν περαστικοί και οδηγοί το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) στο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 16:30, όταν ένα διαλυμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στην Παραλιακή Λεωφόρο και στη συνέχεια στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, θέτοντας σε κίνδυνο όποιον βρέθηκε δίπλα του.

Σύμφωνα με αναφορές, το εν λόγω όχημα ήταν σε άθλια κατάσταση, κινούνταν χωρίς το μπροστινό αριστερό λάστιχο, με το παμπρίζ θρύψαλα, χωρίς να έχει φανάρια και φλας. Η πόρτα του οδηγού ήταν κυριολεκτικά στον αέρα και οριακά στεκόταν στη θέση της, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το cretalive.gr.

Στο τιμόνι βρισκόταν ένας νεαρός που οδηγούσε αμέριμνος, αδιαφορώντας πλήρως για το ότι το αυτοκίνητο ήταν ένας κινούμενος κίνδυνος.

