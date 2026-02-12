Η μεγαλύτερη συνάντηση του Health, Fitness & Wellness Industry στην Ελλάδα από 13 έως 15 Φεβρουαρίου

Η HEALTH | WELLNESS | FITNESS expo 2026 powered by Melissa, η κορυφαία επαγγελματική έκθεση για τον χώρο του fitness, της αποκατάστασης, της άσκησης και της ευεξίας, επιστρέφει δυναμικά από 13 έως 15 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, πλήρως ανανεωμένη και με το πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ελληνική αγορά.

Για τρεις ημέρες, η HWF 2026 μετατρέπεται στο απόλυτο hub γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικής δικτύωσης, φέρνοντας κοντά κορυφαίες εταιρείες, ανερχόμενα brands, επιστήμονες, επαγγελματίες και ηγετικά στελέχη της αγοράς. Η έκθεση αναδεικνύει τις σύγχρονες τάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που διαμορφώνουν το μέλλον του Health, Fitness & Wellness industry.

Τι θα συναντήσετε στην HWF 2026

Κορυφαίες και δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στους τομείς του fitness, της φυσικοθεραπείας, της αποκατάστασης και του wellbeing

Καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και προηγμένες τεχνολογίες

Στοχευμένη δικτύωση με επαγγελματίες και στελέχη της αγοράς

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλού επιπέδου

Συνέδρια για το fitness και την αποκατάσταση

Στο πλαίσιο της HEALTH | WELLNESS | FITNESS EXPO 2026 powered by Melissa θα πραγματοποιηθούν δύο εξειδικευμένα συνέδρια για το fitness και την αποκατάσταση:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

H Σχολή Υγείας και Αθλητικών Επιστημών του New York College παρουσιάζει το Masterclass Αποκατάσταση: Από την Κλινική Πράξη στην Επιστημονική Τεκμηρίωση. Ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό masterclass, σχεδιασμένο για επαγγελματίες που επιθυμούν να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις της αποκατάστασης. Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του κλάδου αποκατάστασης.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Το NEXTGEN FITNESS Summit από τη XAGON FITNESS έρχεται στην HEALTH | WELLNESS | FITNESS EXPO 2026. Μια μοναδική επιστημονική ημερίδα, όπου κορυφαίοι εισηγητές και εκπρόσωποι ηγέτιδων εταιρειών ανταλλάσσουν ιδέες και παρουσιάζουν τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του Health & Fitness Industry. Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν τα: PILATES RE-FLOW SUMMIT, CALISTHENICS MASTERY SUMMIT και RIDE BEYOND – Power Cycling Endurance Experience, ενισχύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η HEALTH | WELLNESS | FITNESS EXPO 2026 powered by Melissa υπόσχεται και φέτος να αποτελέσει το κεντρικό σημείο συνάντησης του health, wellness και fitness industry στην Ελλάδα.

Οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την έκθεση μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ΕΔΩ για να λάβουν δωρεάν ατομική πρόσκληση εισόδου.

Πληροφορίες:

Ημέρες & ώρες λειτουργίας:

Παρασκευή 13/2/2026: 13:00–19:00

Σάββατο 14/2/2026: 10:00–19:00

Κυριακή 15/2/2026: 10:00–19:00

Τοποθεσία: MEC Παιανίας

Διοργάνωση: Be Best & Gymnastika

Ονομαστικός Χορηγός: Melissa

www.healthwellnessfitness.gr