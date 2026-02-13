Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Απολαμβάνεις τον αγώνα στα καταστήματα Allwyn με promos, δώρα, εκπλήξεις και 5 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Sports Party* με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn
Τα Sports Parties συνεχίζονται στα καταστήματα Allwyn με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Αυτή την Κυριακή το Sports Party ξεκινάει στις 19:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:30).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 5 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, την Κυριακή, από τις 18:30 έως τις 19:30.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και πολλά Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ:

  • Γ. Γιακουμάκης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • ΠΑΟΚ να κερδίσει, Over 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
  • Λ. Γιόβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, ΑΕΚ να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Mε το νέο Βet Lock* κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Στους αγώνες των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοost Νίκης»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»

Στη Euroleague τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στο ΟΑΚΑ. Στις 21:15 αρχίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Φενερμπαχτσέ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Oμάδα που θα επιτύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
  • Οver/Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

