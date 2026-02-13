Αφρικανική σκόνη: Θα «πνίξει» τη χώρα το Σαββατοκύριακο - Τα δύο «πρόσωπα» του καιρού

Αφρικανική σκόνη θα «πνίξει» ξανά μέρη της Επικράτειας από το απόγευμα του Σαββάτου, με τις συγκεντρώσεις της να κορυφώνονται την Κυριακή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου, αρχικά στα δυτικά και νότια, ενώ σταδιακά θα αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα νότια της χώρας και ειδικά στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο. Σημαντικά αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται μέχρι και σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας.

Τα δύο «πρόσωπα» του καιρού το Σαββατοκύριακο

Δύο «πρόσωπα» θα έχει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με ανάρτησή του, το Σαββατοκύριακο θα έχουμε λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια και λίγα χιόνια στα ορεινά, αλλά και ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκύριακο...

Μετά τα δύο βαρομετρικά χαμηλά που μας επηρέασαν, το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα έχει δύο πρόσωπα:

Λασποβροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια. Θα ξεπεράσουμε τους 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς την Κυριακή στην Κρήτη.

Ο κοινός παρανομαστής θα είναι:

Η μεταφορά αφριακανικής σκόνης η οποία θα ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα και σιγά-σιγά θα απλωθεί σε όλη τη χώρα, φτάνοντας μέχρι και τα βόρεια.Θα κορυφωθεί την Κυριακή με αυξημένες ποσότητες στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Θυελλώδεις νοτιάδες το Σάββατο στο Ιόνιο και την Κυριακή στο Αιγαίο.

Υ.Γ : Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Καλό Σαββατοκύριακο!»

Οδηγίες προστασίας από την αφρικανική σκόνη

Η ύπαρξη αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα συνεπάγεται την αύξηση των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και μπορεί να επιδεινώσει αναπνευστικά νοσήματα, όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα και οι αλλεργίες. Τα άτομα με γνωστές αναπνευστικές παθήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε περιόδους αυξημένων επιπέδων σκόνης.

Μία από τις πρωταρχικές επιπτώσεις είναι ότι τα λεπτά σωματίδιά της μπορούν να διεισδύσουν στους πνεύμονες και ακόμη και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Συμπτώματα

Για άτομα με παθήσεις όπως το άσθμα, η βρογχίτιδα ή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η έκθεση σε αυτά τα σωματίδια μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα, οδηγώντας σε δύσπνοια, βήχα, συριγμό και δυσφορία στο στήθος.

Προφυλάξεις

Αποφύγετε την έκθεση στο περιβάλλον. Εάν είναι δυνατόν, μην παραμένετε αρκετή ώρα σε εξωτερικούς χώρους.

Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες. Στις περιόδους έξαρσης της αφρικανικής σκόνης, αερίστε λίγο το πρωί το σπίτι και στη συνέχεια κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά για να αποτρέψετε την είσοδο σωματιδίων σκόνης στο χώρο σας. Αν διαθέτετε, χρησιμοποιήστε καθαριστές αέρα ή φίλτρα για να βελτιώσετε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Όταν βγαίνετε έξω, ειδικά σε συνθήκες σκόνης, σκεφθείτε να φοράτε μάσκα για να μειώσετε την εισπνοή σωματιδίων σκόνης. Μείνετε ενυδατωμένοι.

Πίνετε άφθονο νερό. Οι ασθενείς που λαμβάνουν εισπνεόμενη αγωγή πρέπει να είναι πολύ συνεπείς στην αγωγή τους! Και μην ξεχνάτε ότι η σκόνη αυτή μπορεί να επηρεάσει το καρδιαγγειακό, το ανοσοποιητικό και το νευρολογικό σύστημα και να έχει επίδραση στις αλλεργίες.

