Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Στιγμιότυπο από το κέντρο της Αθήνας κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας "Byron", Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μας φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση του σήμερα, δίνοντας τη θέση του σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως οι βροχές περιορίζονται, ωστόσο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο, πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Από το Σάββατο, η χώρα θα χωριστεί σε δύο καιρικές ζώνες: στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα θα επικρατήσουν συννεφιές με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα αναμένεται ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες, που θα δημιουργήσουν ένα προχωρημένο ανοιξιάτικο κλίμα.

Το κύμα κακοκαιρίας θα μετακινηθεί βορειότερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή, θα έχουμε σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αυτό θα προκαλέσει λασποβροχές κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια, λόγω της σκόνης που θα μεταφερθεί στην ατμόσφαιρα.

Την Κυριακή, οι βροχές θα είναι πιο έντονες, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, συνοδευόμενες από ισχυρούς νοτιάδες. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να ενισχυθεί τη Δευτέρα, επηρεάζοντας όλη τη χώρα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, δίνοντας μια χειμωνιάτικη νότα μέσα στην άνοιξη.

Το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα θα ζήσει μια εναλλαγή καιρικών συνθηκών, με το κύμα κακοκαιρίας που υποχωρεί σήμερα να δίνει τη θέση του σε ένα μικρό διάλειμμα το Σαββατοκύριακο, αλλά και στη συνέχεια σε νέο κύμα βροχών και πτώσης θερμοκρασίας από τη Δευτέρα.

Η παρουσία αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσει την ποιότητα του καιρού, ειδικά στα ανατολικά και νότια τμήματα, καθιστώντας τις βροχές λασποβροχές.

