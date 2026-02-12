Καιρός-Ζιακόπουλος: «Ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο - Βροχές στη βόρεια Ελλάδα

Οι θερμοκρασίες θα πλησιάσουν ακόμα και τους 25 βαθμούς στη βόρεια Κρήτη

Καιρός-Ζιακόπουλος: «Ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο - Βροχές στη βόρεια Ελλάδα
Βροχερό Σαββατοκύριακο με ισχυρούς ανέμους αλλά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα «δουν» πολλές περιοχές της χώρας, αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Εκτεταμένο πεδίο χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων με κέντρα στο Β. Αιγαίο, την Αδριατική και το Τυρρηνικό Πέλαγος μετατοπίζεται ανατολικά και την Παρασκευή (13/02) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στην περιοχή μας και κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη, το Αν. Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Κατά τα άλλα, οι άνεμοι σταδιακά θα μετατραπούν παντού σε Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (νότια πελάγη) και η θερμοκρασία θα φθάσει: στα βόρεια τους 16 και στα νότια τους 19 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο (14/2), αρχικά ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με λίγες βροχές το πρωί μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά τις απογευματινές-βραδινές ώρες στη ΒΔ Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τη νύχτα τοπικές βροχές θα σημειωθούν ακόμα στο νότιο Ιόνιο, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε Ν-ΝΔ με ένταση η οποία στο Β. Ιόνιο το απόγευμα θα φθάσει τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, όπου θα φθάσει του 21 βαθμούς.

25 βαθμοί στην Κρήτη

Την Κυριακή (15/2), βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στη Θράκη, το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, πλησιάζοντας στη Β. Κρήτη τους 25 βαθμούς.

Τη Δευτέρα (16/2), οι συνθήκες θα είναι αρκετά ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από πλευράς έντασης, σημαντικότερες θα είναι οι βροχές στη Δ. Ελλάδα, τη Θράκη και το Α. Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Επετειακό Υστερόγραφο

Ο χιονιάς του διημέρου 12 και 13 Φεβρουαρίου 2004 κατέχει τα παρακάτω δύο ρεκόρ:

(α) το ρεκόρ της έντασης των χιονοπτώσεων στις περισσότερες περιοχές της Αττικοβοιωτίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης και (β) το ρεκόρ των χαμηλότερων θερμοκρασιών. Είναι εξαιρετικά ακραίο το γεγονός ότι σε πολύ λίγο χρόνο το χιόνι στη Μαλακάσα είχε φθάσει το ένα μέτρο και ότι εκείνη την αξέχαστη Τσικνοπέμπτη (12η Φεβρουαρίου) άνθρωποι είχαν αποκλειστεί σε ταβέρνες ακόμα και στα πεδινά της Αττικής. Είχαν αποκλειστεί ακόμα η Αττική Οδός, η Εθνική Αθηνών Λαμίας και το Αεροδρόμιο.

Παράλληλα, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Αθήνας (Ν. Φιλαδέλφεια) η μέγιστη θερμοκρασία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τους -1,8 βαθμούς (13 Φεβρουαρίου). Εξαιρετικά σπάνιες ήταν και οι θερμοκρασίες των μείον 42 και μείον 14 βαθμών που είχαν σημειωθεί εκείνη την ημέρα στις στάθμες των 500 και 850 hPa αντίστοιχα. Αναφορικά με τα ύψη χιονιού που παρατηρήθηκαν σε εκείνον το χιονιά είχαμε: στα δυτικά και νότια προάστια καθώς και στο κέντρο της Αθήνας 10 με 15 εκατοστά, στην κυψέλη 15 με 20 εκατοστά, στην Αγία Παρασκευή 30 εκατοστά και στη Ραφήνα 50 εκατοστά.

Οι πολύ χαμηλές ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας της 14ης Φεβρουαρίου (Ν. Φιλαδέλφεια -5,4 βαθμοί, Άργος -8 βαθμοί κ.λπ.) προκάλεσαν τρομερές καταστροφές στη γεωργία. Από τον παγετό κάηκαν σχεδόν στο σύνολό τους τα φυτά στα μπαλκόνια της Αθήνας, πολλά φυτά στον Εθνικό Κήπο και υπέστησαν μεγάλες ζημιές τα εσπεριδοειδή όχι μόνο στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία!

