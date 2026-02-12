Επιδεινώνεται ο καιρός στην Κρήτη: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την ενημέρωση ότι προβλέπεται επιδείνωση του καιρού στο νησί.

Η πρόβλεψη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπει για το νησί επίπεδο «Πορτοκαλί Προειδοποίησης για σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους-νοτιοδυτικούς άνεμους».

Μάλιστα συστήνεται προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

