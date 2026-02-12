Κρήτη: Προσποιήθηκε τον λογιστή και άρπαξε 800 ευρώ από τον λογαριασμό 45χρονης

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης σε βάρος πολιτών.

Αυτή τη φορά, στο Ρέθυμνο, μία 45χρονη γυναίκα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα όπου κατήγγειλε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα στο γραφείο της από άτομο που συστήθηκε ως λογιστής, υποστηρίζοντας πως υπήρχε επιστροφή χρημάτων που έπρεπε να της καταβληθεί.

Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι πρόκειται για λογιστή του γραφείου με το οποίο συνεργάζεται, πείστηκε και παρείχε στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε πως ο τραπεζικός της λογαριασμός είχε αδειάσει.

Ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 800 ευρώ, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη της και τη γνωστή πλέον μέθοδο της τηλεφωνικής εξαπάτησης.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, ενώ οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην γνωστοποιούν ποτέ τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

