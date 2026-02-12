Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες

Καιρός: Ξεκινούν διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά με βροχές και καταιγίδες
Σε φάση διαδοχικής διέλευσης τριών βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, τα οποία θα επηρεάσουν με κύματα ισχυρών βροχών και καταιγίδων, βρίσκεται η χώρα σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Το πρώτο σύστημα ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αρχικά οργανώθηκαν σε σύμπλεγμα στο Ιόνιο. Στη συνέχεια τα φαινόμενα επεκτάθηκαν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και την Αττική τις βραδινές ώρες με έντονες καταιγίδες.

Καθώς το χαμηλό απομακρύνεται προς τα βορειοανατολικά, με κατεύθυνση προς τη Μαύρη Θάλασσα, συνεχίσει να προκαλεί τις πρωινές ώρες :

• Ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Με την απομάκρυνση του πρώτου χαμηλού, ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.
Τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέχρι και το μεσημέρι κυρίως στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, από το ύψος της Χίου και βορειότερα. Στη Δυτική Ελλάδα θα διατηρηθούν λίγες πρόσκαιρες μπόρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές — Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Αττική — θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας.
Δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό – Από το απόγευμα

Από νωρίς το απόγευμα, νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα.

Αναμένονται:
• Ισχυρές καταιγίδες στο ιόνιο κυρίως στο νότιο και κεντρικό Ιόνιο
• Έντονα φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)
• Καταιγίδες στην Ήπειρο, κυρίως στα παράκτια τμήματα

Προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Προς το ξημέρωμα της Παρασκευής ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, όπου θα διατηρηθούν έως και τις πρωινές ώρες.

Οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, με πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί–νοτιοδυτικοί, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα του Αιγαίου θα παραμείνουν ενισχυμένοι έως και το μεσημέρι της Παρασκευής.

Τρίτο βαρομετρικό χαμηλό – Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται τρίτη διαταραχή από τα δυτικά.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι:
• Βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
• Στην Αττική το Σάββατο δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα
Το σύστημα θα συνοδεύεται από θυελλώδεις νοτιάδες, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8–9 μποφόρ σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος και τοπικά ακόμη και τα 10, κυρίως στο Κρητικό Πέλαγος.
Παράλληλα, θα σημειωθεί μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο:
• Σε πολλές περιοχές θα προσεγγίσει τους 20°C
• Στα βόρεια τμήματα της Κρήτης δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμη και τους 25°C

Ειδικά για την Αττική

•βελτίωση από εδώ και πέρα , με διαστήματα ηλιοφάνειας

Από το απόγευμα προς το βράδυ (μετά τις 18:00) θα αρχίσουν εκ νέου βροχές από τα δυτικά του νομού, οι οποίες θα επεκταθούν σταδιακά και στα υπόλοιπα τμήματα.

Προς τα ξημερώματα της Παρασκευής δεν αποκλείεται πρόσκαιρο πέρασμα καταιγίδων, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Αττικής.

