ΑΑΔΕ: Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων»

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,

-πλαστογραφία στρεφόμενη κατά ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000,

-απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και

-ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ επάγγελμα.

Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες

Όπως είχε αναφέρει το Newsbomb σε προηγούμενο ρεπορτάζ, γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στήσει μηχανισμό με τον οποίο εξέδιδαν ΑΦΜ για υπό σύσταση εταιρείες, τις έκλειναν, τις ξανά άνοιγαν και «φέσωναν» συνεχώς ΑΑΔΕ κι ΕΦΚΑ.

Οι Αρχές συνέλαβαν 11 άτομα για το κύκλωμα που είχε συστήσει 380 εταιρείες με 205 αχυράνθρωπους, ενώ κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες σφραγίδες και 100.000 ευρώ μετρητά στα σπίτια των εμπλεκομένων.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η υπόθεση αφορά 380 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας fast food. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε 205 «μπροστινούς» κυρίως αλλοδαπούς που εκτελούσαν χρέη διαχειριστών και υπευθύνων των καταστημάτων, που δεν είχαν καμία συμμετοχή ούτε στη διοίκηση, ούτε στη ροή του χρήματος.

Η συμμορία σύστηνε μια εταιρεία με έναν «μπροστινό». Δραστηριοποιούνταν κανονικά, έκανε τζίρο αλλά δεν απέδιδε ποτέ ΦΠΑ, φόρους και εισφορές. Όταν τα χρέη γίνονταν δυσθεώρητα ή προέκυπτε έλεγχος, η εταιρεία σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο είχε αλλάξει και τα χρέη έμεναν στο παλιό ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

  • 110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
  • 110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
  • 100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
  • Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών.104SHARES

