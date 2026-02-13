Βόλος: Χτύπησε τη σύζυγό του επειδή τον ξύπνησε

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο, όταν 42χρονος χτύπησε βάναυσα την 46χρονη σύντροφό του, επειδή τον ξύπνησε.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν η γυναίκα ξύπνησε τον δράστη για να του ζητήσει ένα ευρώ που της έλειπε, προκειμένου να μπορέσει να αγοράσει καφέ και για τους δυο τους.

Όπως αναφέρει η ίδια στην κατάθεσή της, ο άνδρας εξοργίστηκε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να την χτυπά σε όλο της το σώμα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις που προσκόμισε στο δικαστήριο αναφέρουν χτυπήματα στο κεφάλι, τα δόντια, την λεκάνη, τον θώρακα και τα πόδια.

Από πλευράς του, ο 42χρονος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι η σύντροφός του πήγε σε έξαλλη κατάσταση πάνω από το κεφάλι του και άρχισε να ζητάει χρήματα για να αγοράσει ναρκωτικά. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την χτύπησε και κατέθεσε ότι προσπαθούσε μόνο να την αποφύγει.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για την πράξη της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών χωρίς αναστολή.

