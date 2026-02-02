Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Ξυλοκόπησε την γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους
Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της, άρπαξε το παιδί και αφού τράπηκε σε φυγή ενημέρωη της ΕΛΑΣ για το συμβάν
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, όπου μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της παρουσία του ανήλικου παιδιού τους.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι παίρνοντας μαζί της το παιδί και απομακρύνθηκε σε κατάσταση πανικού. Αμέσως μετά ειδοποίησε τις αρχές, με αστυνομικούς της ΕΛΑΣ να μεταβαίνουν στο σημείο και να λαμβάνουν την κατάθεσή της.
Σε βάρος του συζύγου κατατέθηκε μήνυση, ενώ οι αστυνομικές αρχές τον αναζητούν προκειμένου να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
