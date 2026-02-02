Συνελήφθη 20χρονος ως μέλος συμμορίας που λήστευε ανηλίκους στην Αττική

Σε συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, εντοπίζοντας στον Άγιο Δημήτριο έναν 20χρονο μέλος συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε βάρος ανηλίκων, με τη βοήθεια Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η δράση της ομάδας ξεκινά τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 και εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις ληστειών σε περιοχές όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, Ηλιούπολη, Ελληνικό, Άγιος Δημήτριος, Αργυρούπολη, Ίλιον και Αχαρνές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 20χρονος μαζί με συνεργούς του – δύο εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται – προσέγγιζαν ανηλίκους και με απειλή μαχαιριού ή χρήση σωματικής βίας αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα και αλυσίδες.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, όπως διαπιστώθηκε, πωλούνταν στη συνέχεια έναντι 700 ευρώ για κάθε αλυσίδα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της συμμορίας.

Διαβάστε επίσης