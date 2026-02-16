Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Στο «κόκκινο» Λεωφόρος Αθηνών και Κηφισίας

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται το πρωί της Δευτέρας (16/02) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο «κόκκινο» είναι η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά και τον Κηφισό.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια ώρα, στην Αττική οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, και 20 λεπτών στο αντίθετο ρεύμα.