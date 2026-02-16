Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Με έντονα προβλήματα κυκλοφορίας εξελίσσεται το μεσημέρι της Δευτέρας καθώς η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι οδηγοί που κινούνται ή πρόκειται να κινηθούν στη Λεωφόρο Αθηνών και στον Κηφισό καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς τα μποτιλιαρίσματα δημιουργούν ατελείωτες ουρές.

Η εικόνα των δρόμων παραμένει επιβαρυμένη και το μεσημέρι, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο». Στο ρεύμα προς Πειραιά, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τη Λυκόβρυση έως το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα ξεκινούν από την περιοχή του Ρέντη και εκτείνονται μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, οι καθυστερήσεις αρχίζουν από το Χαϊδάρι και φτάνουν έως την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον Ασπρόπυργο. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αθήνα, η συμφόρηση εντοπίζεται από την Ολυμπία Οδό, στις Εργατικές Κατοικίες Άνω Ελευσίνας, έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ τμηματικά προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται και οι επόμενες ημέρες για τους οδηγούς, καθώς έως και την Κυριακή θα παραμείνει κλειστό το τμήμα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον Ασπρόπυργο έως τη Φυλή, λόγω εργασιών στη σήραγγα Λιοσίων.

Κλειστές παραμένουν και οι είσοδοι προς το Αεροδρόμιο από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία προς το κέντρο της Αθήνας διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να ακολουθούν τη Λεωφόρο Αθηνών και στη συνέχεια τη Λεωφόρο Κηφισού.

Όσον αφορά την κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισού και τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Σημειώνεται ότι το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου από την είσοδο έως την έξοδο Ασπροπύργου εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά την κυκλοφορία προς την περιοχή του Θριασίου.

