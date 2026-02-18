Απεργία στα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου κήρυξε η ΠΝΟ

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις 00:01 έως τις 24:00.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ στις 18 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί μια σημαντική αντίδραση της ναυτικής κοινότητας.

Η κινητοποίηση σχετίζεται με τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερη εφαρμογή και ενίσχυση των κανόνων ασφάλειας στις μεταφορές. Η ΠΝΟ, με την απόφασή της, αποτίει φόρο τιμής στα θύματα και υπογραμμίζει τη σημασία της προτεραιότητας που πρέπει να δίνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σε επίσημη ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία τονίζει πως η ναυτική κοινότητα έχει πλήρη επίγνωση της ζωτικής σημασίας της τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

Η παραβίαση αυτών των κανόνων συχνά οδηγεί σε τραγικές συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από πλήθος περιστατικών όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και στις χερσαίες και εναέριες μεταφορές. Η ΠΝΟ επιδιώκει με αυτή την απεργία να αναδείξει την ανάγκη για συνεχή και αυστηρή επιτήρηση των μέτρων ασφαλείας σε όλους τους τομείς των μεταφορών.