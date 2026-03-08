Ο χορευτής που «σήκωσε» το μαγαζί στο πόδι με τις λεβέντικες φιγούρες του - Βίντεο
Ένας χορευτής τράβηξε τα βλέμματα πάνω του, όταν σηκώθηκε να χορέψει σε κέντρο διασκέδασης, με τον κόσμο να τον επεφημεί για τις φιγούρες του
Ένας μερακλής που αποφάσισε μαζί με την παρέα του να σηκωθούν και να χορέψουν και κέντρισε όλα τα βλέμματα πάνω του, τόσο με τον χορό του όσο και με τις φιγούρες του.
Συγκεκριμένη τοποθεσία δεν υπάρχει αλλά μέσα από ένα βίντεο του τικ τοκ, ο κόσμος είχε την ευκαιρία να μη χάσει μια μοναδική παράσταση χορού η οποία έμεινε ειδικά σε αυτούς που βρισκόντουσαν εκεί, αξέχαστη.
