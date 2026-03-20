Κατολίσθηση στον δρόμο Ηρακλείου – Ανωγείων: Μεγάλος βράχος έκλεισε τη μία λωρίδα

Μεγάλος βράχος έπεσε στον δρόμο Ηρακλείου – Ανωγείων, στην Κρήτη, περίπου 500 μέτρα πριν από το Αστυράκι, καλύπτοντας το μισό οδόστρωμα και μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Μετά την πτώση του βράχου, η κυκλοφορία στο σημείο έγινε περισσότερο επικίνδυνη, σε συνδυασμό και με την ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της συνεχιζόμενης καταιγίδας.

Στη Φοινικιά, οι δρόμοι πλημμύρισαν ξανά από τα νερά της βροχής. Στο σημείο, οι δρόμοι γίνονται απροσπέλαστοι για πεζούς και η κίνηση οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, δυσχεραίνοντας την καθημερινή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Με τη βροχόπτωση να συνεχίζεται, απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς.