Θεσσαλονίκη: Παιδάκι 2,5 ετών εντοπίστηκε μόνο του σε συνοικιακό δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα του

Snapshot Παιδάκι 2,5 ετών βρέθηκε μόνο του να περιφέρεται σε συνοικιακό δρόμο στη Θεσσαλονίκη.

Η μητέρα του παιδιού, 31 ετών, συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το νήπιο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του μέσα από το σπίτι και βγήκε χωρίς συνοδεία. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη προχώρησε στη σύλληψη μιας 31χρονης γυναίκας, αφού το παιδί της ηλικίας 2,5 ετών βρέθηκε μόνο του να περιφέρεται σε συνοικιακό δρόμο. Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο σοβαρά ζητήματα σχετικά με την εποπτεία ανηλίκων και την ευθύνη των γονέων.

Το νήπιο διέφυγε της προσοχής της μητέρας του ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι και βγήκε στον δρόμο χωρίς συνοδεία. Την ώρα που το παιδί περιφερόταν μόνο του σε περιοχή μακριά από το σπίτι, ένας περαστικός το αντιλήφθηκε και ειδοποίησε τις αρχές. Η αστυνομία εντόπισε άμεσα το παιδί και προχώρησε στην αναζήτηση της μητέρας.

Η 31χρονη γυναίκα, η οποία είναι αλλοδαπή, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του σε δημόσιο χώρο, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της ασφαλούς φροντίδας και προστασίας των ανηλίκων.