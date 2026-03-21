Νέα Πέραμος: Ξηλώθηκαν καλώδια 810 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές

Αστυνομική επιχείρηση έγινε το πρωί της Παρασκευής (20/3/2026) σε οικισμό της Νέας Περάμου, με στόχο να σταματήσουν παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής και της Τροχαίας.

Συνολικά συνελήφθησαν 5 άτομα για κλοπή ρεύματος, ενώ βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα, χωρίς κράνος και χωρίς ζώνη.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αφαίρεσε καλώδια μήκους 810 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρεύματος.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.