Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 17χρονου μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα - Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ

Ο 17χρονος ακινητοποιήθηκε και του επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ λόγω πολλαπλών παραβάσεων

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Συνελήφθη 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από καταδίωξη στη Χαλάστρα.
  • Ο ανήλικος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου και διέφυγε με επικίνδυνους ελιγμούς.
  • Η καταδίωξη έθεσε σε κίνδυνο τη δική του και άλλων οδηγών ασφάλεια.
Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταδίωξη στην περιοχή της Χαλάστρας.

Σύμφωνα με το thestival, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλο και δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου, επιλέγοντας να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και άλλων οδηγών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, ενώ σε βάρος του καταγράφηκαν πολλαπλές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 22.000 ευρώ.

