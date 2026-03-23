Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 67χρονη που εξύβρισε γιατρό στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Μια 67χρονη συνελήφθη την Κυριακή 22 Μαρτίου έπειτα από επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Τη γυναίκα συνέλαβαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας-Τριανδρίας χθες το πρωί. Σύμφωνα με πηγές από την Ελληνική Αστυνομία, ευρισκόμενη στα επείγοντα ως ασθενής, προκειμένου να εξεταστεί, η γυναίκα φώναζε αλλά και καθύβριζε την υπεύθυνη ιατρό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια και άλλων ασθενών, με αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει στη σύλληψη της 67χρονης.