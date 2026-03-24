25η Μαρτίου: Σκίστηκε κατά την έπαρση από τους ισχυρούς ανέμους η μεγάλη σημαία στη Χίο

Με την παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) η έπαρση της μεγάλης ελληνικής σημαίας στον νότιο λιμενοβραχίονα του λιμένα της Χίου, στο πλαίσιο των εορτασμών της 25ης Μαρτίου, ωστόσο η διαδικασία σημαδεύτηκε από απρόοπτο, καθώς η σημαία σκίστηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η τελετή έπαρσης ξεκίνησε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα με σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου να μεταφέρουν τη μεγάλη σημαία στον λιμενοβραχίονα, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, η οποία παιάνιζε εμβατήρια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα εθνικής υπερηφάνειας και τιμής.

Στην εκδήλωση το «παρών» έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς και ο Βουλευτής Χίου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των πολιτών, που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την τελετή.

Το απρόοπτο με τη σημαία

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα η μεγάλη σημαία να σκιστεί κατά την ανάρτησή της στον μεγάλο ιστό.

Το γεγονός αυτό οδήγησε, λίγη ώρα αργότερα, στην υποχρεωτική καθαίρεσή της, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω καταστροφή.

Σημειώνεται ότι η έπαρση της μεγάλης σημαίας στον λιμενοβραχίονα αποτελεί κάθε χρόνο μία πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Χίο, καθώς συνδέεται άμεσα με την εθνική μνήμη και την τιμή προς τους αγώνες του ελληνικού λαού.

Παρά το απρόοπτο, η παρουσία των αρχών και των πολιτών επιβεβαίωσε τη σημασία των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα της ενότητας και της ιστορικής συνέχειας.

Με πληροφορίες από politischios.gr