Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου λίγο πριν τις 11:00 στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου με Ηπείρου κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.