Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) στο Μεσολόγγι λίγο έκω από το σούπερ μάρκετ ΑΒ με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι.

Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr, η 12χρονη εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος και τραυματίστηκε στα πόδια.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο του τροχαίου:

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας Μεσολογγίου.

