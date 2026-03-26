Σέρρες: 23χρονη στο νοσοκομείο με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο – Την τραυμάτισε η συγκάτοικός της

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου μια 23χρονη γυναίκα, η οποία έφερε θλαστικό τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της EΡΤ Σερρών, το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν μια 26χρονη τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι τραυμάτισε τη συγκάτοικό της, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν.

Στο σημείο έφτασε άμεσα διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή ταχείας ανταπόκρισης, ο οποίος διαπίστωσε ότι η 23χρονη είχε τραυματιστεί στον μηρό, πιθανότατα από μαχαίρι, και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η 26χρονη συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.