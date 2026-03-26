Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

Μετά τις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το πλήρωμα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «ψήφισε» παραδοσιακό ελληνικό πιτόγυρο, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Το «θηρίο» του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, βρίσκεται αγκυροβολημένο στον κόλπο της Σούδας, όμως, οι χιλιάδες ναύτες του δεν στερήθηκαν το αγαπημένο τους ελληνικό έδεσμα.

Μικρό food market με κιόσκια στην προβλήτα Κ–14 για τις ανάγκες των Αμερικανών ναυτών

Αυτή η ανατροπή στα σχέδια των Αμερικανών δεν εμπόδισε ορισμένα από τα μεγάλα ονόματα της επιχειρηματικότητας των Χανίων να «ανθίσουν» επιδεικνύοντας μεγάλη προσαρμοστικότητα σε αυτήν την έκτακτη συνθήκη.

Άμεσα στήθηκε ένα μικρό –αλλά πολύ εκλεκτό– food market στην προβλήτα Κ–14 για να μη στερηθούν οι ναύτες τα αγαπημένα τους προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, πάντα βέβαια με την ανάλογη προσαύξηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το σουβλάκι σε πίτα, που προσφερόταν στην τιμή των 17 ευρώ και φυσικά έγινε ανάρπαστο.

Αυτή η πρακτική είναι συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, ενώ σε προηγούμενες αποστολές του αμερικανικού στόλου στη Σούδα, το προσωπικό μεταφερόταν με ιδιωτικά πούλμαν ή στην περιοχή του Μουζουρά ή στην πόλη των Χανίων για να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb.

Πάντως, η κατάσταση του Gerald R. Ford καλύπτεται από «πέπλο μυστηρίου», μετά και τη φωτιά που «ξέσπασε» στα πλυντήρια και έκαιγε για πάνω από 30 ώρες, με αναφορές για 200 ναύτες με αναπνευστικά προβλήματα και 600 χωρίς κρεβάτι.

Το αεροπλανοφόρο έμεινε στο ναυτικό οχυρό της Σούδας για μόλις 4 μέρες αντί για 10 που έχει ανακοινωθεί. Για το περιστατικό με την πυρκαγιά, ερευνάται πιθανό σαμποτάζ.