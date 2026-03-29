Πάσχα 2026: «Φουλ» οι κρατήσεις στα Airbnb – Ανησυχία ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν λόγω πολέμου

Ιδιαίτερα θετική εικόνα παρουσιάζει η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενόψει Πάσχα, με τις κρατήσεις να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ακόμη και την πληρότητα σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς.

Όπως επισημαίνεται, η δυναμική αυτή είχε διαμορφωθεί ήδη από νωρίς, πριν ξεσπάσουν οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, δεν καταγράφονται ακυρώσεις, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για μια ιδιαίτερα καλή πασχαλινή περίοδο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα μεταφέρεται πλέον στο καλοκαίρι, όπου παρατηρείται «πάγωμα» στη ροή νέων κρατήσεων.

Παράλληλα, οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ οι δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί καταγράφουν αυξημένη ζήτηση. Το μεγάλο στοίχημα πλέον αφορά την εξέλιξη του πολέμου και το κατά πόσο θα επηρεάσει την εισερχόμενη τουριστική κίνηση τους επόμενους μήνες.

«Στο 90%-100% η πληρότητα για το Πάσχα»

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων (ΠΑΣΥΔΑ), Ανδρέας Χίου, αναφερόμενος στην κινητικότητα αναφορικά με τις μισθώσεις ακινήτων ενόψει Πάσχα, λέει στο Newsbomb.gr: «Οι κρατήσεις ενόψει Πάσχα -όλοι οι προορισμοί- είναι γεμάτοι. Κι αν δεν είναι γεμάτοι, είναι περίπου στο 90% και είναι κρατήσεις που έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό, πριν από την έναρξη του πολέμου οπότε δεν έχουν ακυρωθεί. Όπως όλα δείχνουν θα είναι μια καλή περίοδος το Πάσχα».

Ο πόλεμος και η επίδραση στις κρατήσεις

Όπως επισημαίνει ο κ. Χίου «ο πόλεμος όσον αφορά στις κρατήσεις των ακινήτων που διατίθενται προς μίσθωση μέσω της πλατφόρμας του Airbnb, δεν φαίνεται να μας έχει επηρεάσει κάπου, επειδή το Πάσχα δεν συμπίπτει με τον Καθολικών, οπότε δεν περιμέναμε και επισκέπτες από το εξωτερικό. Αν ο πόλεμος όμως συνεχίσει μέχρι το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση να μας επηρεάσει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακυρώσεις αλλά έχει "παγώσει" η ροή των κρατήσεων για το καλοκαίρι».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Χίου προσθέτει ότι το διάστημα που διανύουμε θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις για το καλοκαίρι, όμως λόγω πολέμου έχουν "παγώσει".

«Πέρσι είχαμε μια αύξηση της τάξεως του 15% λόγω του ΦΠΑ, του τέλους κλιματικής κρίσης και του τέλους παρεπιδημούντων που προστέθηκαν στην βραχυχρόνια μίσθωση. Φέτος μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια περαιτέρω αύξηση και οι τιμές είναι ίδιες με πέρσι» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΑ.

Ο φόβος για απώλεια ξένων επισκεπτών

Σχετικά με τις προοπτικές της θερινής περιόδου ο κ. Χίου υπογραμμίζει

στο Newsbomb.gr πως «εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι θα χάσουμε αρκετούς πελάτες από το εξωτερικό και ευελπιστούμε αν γίνει αυτό να έχουμε κρατήσεις από περισσότερους Έλληνες».

Οι προορισμοί που πρωταγωνιστούν

Αναφορικά με τη ζήτηση ανά περιοχή, τη μεγαλύτερη έχουν η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, τα Ζαγοροχώρια, περιοχές του Πηλίου, αλλά και στη βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, όπου οι κρατήσεις είναι αυξημένες για το Πάσχα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΑΣΥΔΑ, ένα μέσο διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια μπορεί να ξεκινάει από 80-100 ευρώ και να φτάνει μέχρι 150-160 ευρώ ανά διανυκτέρευση».

Κλείνοντας, ο κ. Χίου τόνισε ότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση, κι εξέφρασε την ευχή να παραμείνει έτσι και στο επόμενο διάστημα, παρότι μέχρι στιγμής η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη.