Λάρισα: Καυγάδισε με οδηγό αστικού και τον απείλησε με οπλισμένο ψαροντούφεκο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στην πλατεία της Φιλιππούπολης όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ένας οδηγός αστικού λεωφορείου διαπληκτήστικε με έναν οδηγό άλλου οχήματος.

Η φραστική διαμάχη ξέφυγε γρήγορα με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος οδηγός του οχήματος –κατά μαρτυρίες περαστικών– να βγάλει από το αυτοκίνητο ένα οπλισμένο ψαροντούφεκο και να απειλήσει τον οδηγό του αστικού!

Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση περαστικών ενώ στο σημείο κλήθηκε και η ΕΛΑΣ που οδήγησε τον ηλικιωμένο οδηγό του οχήματος στο τμήμα, ενώ κατέσχεσε παράλληλα και το ψαροντούφεκο.

